🐓🐖 Фермерам вернут возможность регистрироваться главой КФХ. ФНС обещает разработать бланк

ФНС в письме № ЕД-17-14/70@ от 15.04.2022 сообщает, что в Думе находится законопроект с поправками в закон о госрегистрации (№ 129-ФЗ). О нем мы рассказывали тут.

ФНС обещает, что как только будет принят закон с поправками в 129-ФЗ, изменят бланки для госрегистрации и люди наконец-то опять смогут регистрироваться фермерами.

Сейчас даже нет формы бланка для регистрации главы КФХ. Форму Р21002 отменили с 25 ноября 2020 года.

Желающие стать фермером вынуждены регистрироваться просто ИП и потом как-то доказывать, что они связаны с сельским хозяйством, чтобы претендовать на льготы.

В ЕГРИП нет никакой пометки о том, что это не просто ИП, а глава КФХ.

Об этой проблеме мы рассказывали ранее: