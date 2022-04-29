Детские пособия

Безработным будет проще получить детские пособия

Пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет платят только малоимущим семьям. Теперь при расчете дохода не будут учитывать зарплату родителей, которых уволили с работы после 1 марта.

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Правительство приняло постановление с поправками в правила выплат пособий.

Поясним, для расчета права на пособие учитывают не тот доход, который есть сейчас, а прошлогодний.

Берут доход семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.

Это значит, что если вы подаете заявление в мае 2022 года, то будут учитываться доходы с января 2021 года по декабрь 2021 года.

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Допустим, в 2021 году у семьи с доходами все было нормально, но сейчас один из родителей лишился дохода. Раньше это бы не помогло получить пособие.

Теперь это будут учитывать. Если родитель остался без работы и встал на учет в ЦЗН, его прошлогодний доход не будут брать для расчета пособия.

По такому же принципу будут считать и новые пособия на детей с 8 до 17 лет.

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