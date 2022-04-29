Маркировка товаров

Для параллельного импорта маркировку никто не отменял

Недавно власти дали добро на ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Но это не значит, что такие товары освобождены от маркировки.

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Импортеры должны наносить маркировку в ходе таможенного оформления.

Стоимость кода маркировки составляет 50 копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя, сообщает Минпромторг.

Даже если товар ввезен по системе параллельного импорта, покупатели в магазине могут отсканировать код маркировки товара, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до покупки.

Напомним, обязательная маркировка распространяется на:

  • молочную продукцию;
  • упакованную воду;
  • лекарства;
  • табак;
  • обувь;
  • товары легкой промышленности;
  • шубы;
  • духи;
  • фотоаппараты;
  • шины.

Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных сигарет.

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