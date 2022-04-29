Для параллельного импорта маркировку никто не отменял

Импортеры должны наносить маркировку в ходе таможенного оформления.
Стоимость кода маркировки составляет 50 копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя, сообщает Минпромторг.
Даже если товар ввезен по системе параллельного импорта, покупатели в магазине могут отсканировать код маркировки товара, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до покупки.
Напомним, обязательная маркировка распространяется на:
- молочную продукцию;
- упакованную воду;
- лекарства;
- табак;
- обувь;
- товары легкой промышленности;
- шубы;
- духи;
- фотоаппараты;
- шины.
Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных сигарет.