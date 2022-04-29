Ключевую ставку снизили больше, чем все ждали. Эксперты говорят, это важно для ипотеки

О понижении ключевой ставки не до 15%, как все ожидали, а до 14%, рассказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

«Сегодняшнее снижение ставки — более значительное, чем было ожидание. Такое движение, с одной стороны, отражает уверенность Центрального Банка в том, что инфляционное давление постепенно будет угасать. С другой стороны, я считаю, что безусловно за этим решением стоит желание поддержать реальный сектор экономики. В частности, через поддержку кредитных рынков и особенное внимание ипотечному сегменту.

Напомню, что глава ЦБ некоторое время назад дала ориентиры для выдачи ипотечных кредитов в этом году на 2 триллиона рублей. Это амбициозные планы. Ипотечный рынок крайне важен для экономики.

Поэтому своим решением Центробанк в целом транслирует рынку желание давать поддержку экономики в текущий непростой момент».