Налоговики помогают властям поддерживать бизнес. Так считают в Минфине

Алексей Сазанов выступил на семинаре Аналитического управления ФНС России и там заявил, что в аналитической системе ФНС «Эффективность льгот» собирают важную для властей информацию.

Сервис еще разрабатывается налоговиками совместно с Минфином, но чиновники уже считают его полезным:

— Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это будет действенный инструмент анализа эффективности льгот, на базе которого можно делать точные выводы и давать правильные рекомендации, — сказал Сазанов.

Кроме того, в Минфине думают, что налоговики собирают «не просто набор цифр», а «структурированную, подробно описанную, а главное, понятную картину, отражающую реальную ситуацию в экономике на сегодняшний день». На основе этой картины власти будут дорабатывать законы — в том числе, чтобы поддерживать бизнес.