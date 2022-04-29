Трудовое право

❗️ Выходные будут с 30 апреля по 3 мая, а потом с 7 по 10 мая

Напоминаем, чтобы вы не забыли 4 мая выйти на работу.

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Роструд рассказал о графике работы в майские праздники. Отдыхаем так:

  • с 30 апреля по 3 мая;
  • с 7 по 10 мая.

Больше о выходных в 2022 году можно узнать в нашем производственном календаре.

3 мая — выходной за счет переноса с 1 января, которое выпало на субботу. Еще один перенос вышел на 10 мая: он тоже засчет январских дней, а именно 2 января, которое выпало на воскресенье.

Переносы прописаны в постановлении Правительства от 16.09.2021 № 1564.

Сокращенных рабочих дней при этом не будет, т.к. ни один из них не предшествует непосредственно празднику. 

В регионах могут быть свои дополнительные выходные. Адыгея, например, продлила праздники с 1 по 9 мая.

 

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