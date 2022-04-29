❗️ Выходные будут с 30 апреля по 3 мая, а потом с 7 по 10 мая

Роструд рассказал о графике работы в майские праздники. Отдыхаем так:

с 30 апреля по 3 мая;

с 7 по 10 мая.

Больше о выходных в 2022 году можно узнать в нашем производственном календаре.

3 мая — выходной за счет переноса с 1 января, которое выпало на субботу. Еще один перенос вышел на 10 мая: он тоже засчет январских дней, а именно 2 января, которое выпало на воскресенье.

Переносы прописаны в постановлении Правительства от 16.09.2021 № 1564.

Сокращенных рабочих дней при этом не будет, т.к. ни один из них не предшествует непосредственно празднику.

В регионах могут быть свои дополнительные выходные. Адыгея, например, продлила праздники с 1 по 9 мая.