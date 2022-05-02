"Интеррос" приобрёл процессинговую компанию United Card Services

Сделка была осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы «Интеррос» и прошла согласование в ФАС и в Банке России.

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АО «Компания объединённых кредитных карточек», известная под брендом UCS - одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг в области платёжных технологий.

"Сделка была осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы «Интеррос» и прошла согласование в ФАС и в Банке России. Группа «Интеррос» намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов", - говорится в заявлении компании.

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