"Интеррос" приобрёл процессинговую компанию United Card Services

АО «Компания объединённых кредитных карточек», известная под брендом UCS - одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг в области платёжных технологий.
"Сделка была осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы «Интеррос» и прошла согласование в ФАС и в Банке России. Группа «Интеррос» намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов", - говорится в заявлении компании.
- Компания «Интеррос» выкупит всю долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе.
- Олег Тиньков довольно радикально обозначил свою политическую позицию, а сам банк быстро открестился от связи с основателем. Это случилось во вторник.
- Интеррос купил 35% группы Тинькофф у Олега Тинькова.