Арендные отношения

Арендатор делит аренду на операционную и финансовую, а арендодатель применяет способ с ППА или без ППА

Аренда классифицируется как операционная или финансовая (неоперационная) только у арендодателя. С позиции арендатора такой классификации нет.

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Обсуждение этой темы инициировала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Разъяснения дала эксперт Вера Сокуренко.

Для арендатора ФСБУ 25/2018 предусматривает два способа учета аренды:

  • основной, когда нужно сформировать право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде;
  • упрощенный, когда никаких ППА и обязательств по аренде не формируется, а все учитывается как было раньше. И это похоже на учет операционной аренды у арендодателя (в симметричном виде, то есть здесь расходы, а не доходы).

Что касается упрощенного способа, то его нельзя применять, если имеет место субаренда. Придется формировать ППА и обязательство по аренде. Однако если компания имеет право на упрощенный бухучет, формировать ППА можно с рядом упрощений, в частности, не применять дисконтирование.

Такая же классификация применяется при договорах субаренды:

  • промежуточный арендатор в позиции арендатора выбирает способ учета (основной или упрощенный);
  • он же классифицирует аренду как операционную или финансовую в позиции арендодателя при сдаче этого объекта в аренду конечному арендатору.

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