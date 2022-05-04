Арендатор делит аренду на операционную и финансовую, а арендодатель применяет способ с ППА или без ППА

Обсуждение этой темы инициировала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Разъяснения дала эксперт Вера Сокуренко.
Для арендатора ФСБУ 25/2018 предусматривает два способа учета аренды:
- основной, когда нужно сформировать право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде;
- упрощенный, когда никаких ППА и обязательств по аренде не формируется, а все учитывается как было раньше. И это похоже на учет операционной аренды у арендодателя (в симметричном виде, то есть здесь расходы, а не доходы).
Что касается упрощенного способа, то его нельзя применять, если имеет место субаренда. Придется формировать ППА и обязательство по аренде. Однако если компания имеет право на упрощенный бухучет, формировать ППА можно с рядом упрощений, в частности, не применять дисконтирование.
Такая же классификация применяется при договорах субаренды:
- промежуточный арендатор в позиции арендатора выбирает способ учета (основной или упрощенный);
- он же классифицирует аренду как операционную или финансовую в позиции арендодателя при сдаче этого объекта в аренду конечному арендатору.