Сотрудникам ИТ-компаний будут давать ипотеку под 5 % годовых

Опубликовано постановление № 805 от 30.04.2022.
Все основные условия льготной ипотеки смотрите в нашей таблице.
Основные критерии для заемщика – это возраст, зарплата в течение 3 месяцев и быть сотрудником аккредитованной ИТ-компании, которая имеет право на льготы по налогу на прибыль или страховым взносам.
|Ставка
|Сумма кредита
|Первоначальный взнос
|Возраст IT-специалиста
|Зарплата IT-специалиста как минимум в течение 3 месяцев до даты договора
|Дата оформления кредитного договора
Никакого перечня профессий нет. То есть взять такой кредит может, например, бухгалтер, если у него зарплата не ниже озвученной.В кабмине рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.
Кстати, в банках «Открытие» и Альфа-банке уже начали сбор заявок на ипотеку от 0,5 млн до 18 млн рублей под 5 % на срок от 3 до 30 лет с первоначальным взносом от 15 %.