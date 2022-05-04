Ипотека

Сотрудникам ИТ-компаний будут давать ипотеку под 5 % годовых

Правительство утвердило параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в IT-компаниях.

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Опубликовано постановление № 805 от 30.04.2022.

Все основные условия льготной ипотеки смотрите в нашей таблице.

Ставка

  • до 5 % годовых
Сумма кредита

  • для жителей регионов с численностью населения не менее 1 млн человек —18 млн рублей;
  • для остальных — 9 млн рублей
Первоначальный взнос

  • от 15 %
Возраст IT-специалиста

  • от 22 до 45 лет
Зарплата IT-специалиста как минимум в течение 3 месяцев до даты договора

  • для жителей регионов с численностью населения не менее 1 млн человек —от 150 тыс. рублей;
  • для остальных — от 100 тыс. рублей
Дата оформления кредитного договора

  • по 31 декабря 2024 года
Основные критерии для заемщика – это возраст, зарплата в течение 3 месяцев и быть сотрудником аккредитованной ИТ-компании, которая имеет право на льготы по налогу на прибыль или страховым взносам.

Никакого перечня профессий нет. То есть взять такой кредит может, например, бухгалтер, если у него зарплата не ниже озвученной.

В кабмине рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Кстати, в банках «Открытие» и Альфа-банке уже начали сбор заявок на ипотеку от 0,5 млн до 18 млн рублей под 5 % на срок от 3 до 30 лет с первоначальным взносом от 15 %.

 

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