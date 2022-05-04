Сотрудникам ИТ-компаний будут давать ипотеку под 5 % годовых

Опубликовано постановление № 805 от 30.04.2022.

Все основные условия льготной ипотеки смотрите в нашей таблице.

Ставка до 5 % годовых Сумма кредита для жителей регионов с численностью населения не менее 1 млн человек —18 млн рублей;

для остальных — 9 млн рублей Первоначальный взнос от 15 % Возраст IT-специалиста от 22 до 45 лет Зарплата IT-специалиста как минимум в течение 3 месяцев до даты договора для жителей регионов с численностью населения не менее 1 млн человек —от 150 тыс. рублей;

для остальных — от 100 тыс. рублей Дата оформления кредитного договора по 31 декабря 2024 года

Основные критерии для заемщика – это возраст, зарплата в течение 3 месяцев и быть сотрудником аккредитованной ИТ-компании, которая имеет право на льготы по налогу на прибыль или страховым взносам.

Никакого перечня профессий нет. То есть взять такой кредит может, например, бухгалтер, если у него зарплата не ниже озвученной.

В кабмине рассчитывают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Кстати, в банках «Открытие» и Альфа-банке уже начали сбор заявок на ипотеку от 0,5 млн до 18 млн рублей под 5 % на срок от 3 до 30 лет с первоначальным взносом от 15 %.