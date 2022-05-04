Работодатели сдают в ПФР отчет о простое и неполном дне, сказал глава Минтруда

Министр сказал, что еще в пандемию организовали сбор сведений от работодателей об изменении формата работы сотрудниками.

«На следующий день после того, как на предприятии вводится простой, либо работники отправляются в отпуск за свой счет, либо происходят еще какие-то изменения по штатному расписанию, то предприятие должно в суточный срок предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд».

Котяков заявил, что сейчас на учете в ЦЗН стоят 675 тыс. безработных. При этом в ЦЗН есть 1,9 млн вакансий.

Всего в России 3,1 млн безработных. Их количество не растет, сказал Котяков. Ситуация на рынке труда, по его словам, сейчас достаточно стабильная.