Родители могут получить стандартный вычет по НДФЛ на женатого 23-летнего сына-студента

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/29517 от 07.04.2022.
Право на получение стандартного налогового вычета возникает при условии, что:
- налогоплательщик — это родитель, супруг родителя;
- ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет;
- ребенок находится на обеспечении родителя.
В НК нет нормы по прекращению вычета в случае женитьбы (замужества) ребенка. Даже если студент вступил в брак, родители, на обеспечении которых он находится, продолжат получать вычет.
Кстати, раньше Минфин высказывал противоположную точку зрения (письмо № 03-04-05/21857 от 29.03.2019). В ведомстве указывали, что женатые дети уже не находятся на обеспечении родителей.
Читайте также по теме: «Стандартный вычет на замужнюю дочь-студентку: можно или нельзя».