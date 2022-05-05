Стандартный вычет

Родители могут получить стандартный вычет по НДФЛ на женатого 23-летнего сына-студента

Стандартный вычет в размере 1 400 рублей дают на ребенка до 18 лет или до 24 лет, если он студент. Даже если ребенок вступил в брак, на вычет это не влияет.

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Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/29517 от 07.04.2022.

Право на получение стандартного налогового вычета возникает при условии, что:

  • налогоплательщик — это родитель, супруг родителя;
  • ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет;
  • ребенок находится на обеспечении родителя.

В НК нет нормы по прекращению вычета в случае женитьбы (замужества) ребенка. Даже если студент вступил в брак, родители, на обеспечении которых он находится, продолжат получать вычет.

Кстати, раньше Минфин высказывал противоположную точку зрения (письмо № 03-04-05/21857 от 29.03.2019). В ведомстве указывали, что женатые дети уже не находятся на обеспечении родителей.

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