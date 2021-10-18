Стандартный вычет на замужнюю дочь-студентку: можно или нельзя

На детей-студентов до 24 лет родителям положены стандартные налоговые вычеты. Даже если этот ребенок уже создал свою семью, вычет родителям все равно положен. Впрочем, есть и противоположное мнение.
Вопрос обсуждается на нашем форуме.
Бухгалтер интересуется, давать ли вычет новоиспеченной теще, если условия для вычета соблюдены:
- доход до 350 000;
- возраст дочери до 24 лет;
- дочь учится в вузе.
Напомним, ФНС давала разъяснения, что вступление ребенка в брак не лишает его родителей права на стандартный вычет.
Потому что он дается независимо от того, есть ли у ребенка самостоятельные источники дохода или нет. И факт совместного проживания с родителями тоже не важен.
Даже если дочь вышла замуж, сменила фамилию и переехала от родителей к мужу, стандартный вычет на нее действует до 24 лет (пока она учится).Между тем Минфин выпустил несколько писем с противоположными разъяснениями — № 03-04-05/14853 от 17.03.2016 и № 03-04-05/21857 от 29.03.2019.
По мнению Минфина, вступление ребенка в брак означает, что он уже не находится на обеспечении родителей. А раз так — родителям вычет не положен.Участники обсуждения отмечают, что это домыслы чиновников. Сам факт вступления в брак не означает, что дочь перестала находиться на обеспечении родителей.
А вот как прокомментировал эту ситуацию наш читатель:
«Когда ребенок вышел замуж, то на обеспечении родителей становится уже не один, а два, а то и три ребенка :-)».Этот комментарий набрал лайки от клерков.
Обсуждение идет в теме форума «Налоговый вычет по НДФЛ на ребенка-студента до 24 лет».
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