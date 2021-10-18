Стандартный вычет на замужнюю дочь-студентку: можно или нельзя

На детей-студентов до 24 лет родителям положены стандартные налоговые вычеты. Даже если этот ребенок уже создал свою семью, вычет родителям все равно положен. Впрочем, есть и противоположное мнение.

Вопрос обсуждается на нашем форуме.

Бухгалтер интересуется, давать ли вычет новоиспеченной теще, если условия для вычета соблюдены:

доход до 350 000;

возраст дочери до 24 лет;

дочь учится в вузе.

Мнения коллег разделились.

Напомним, ФНС давала разъяснения, что вступление ребенка в брак не лишает его родителей права на стандартный вычет.

Потому что он дается независимо от того, есть ли у ребенка самостоятельные источники дохода или нет. И факт совместного проживания с родителями тоже не важен.

Даже если дочь вышла замуж, сменила фамилию и переехала от родителей к мужу, стандартный вычет на нее действует до 24 лет (пока она учится).

Между тем Минфин выпустил несколько писем с противоположными разъяснениями — № 03-04-05/14853 от 17.03.2016

По мнению Минфина, вступление ребенка в брак означает, что он уже не находится на обеспечении родителей. А раз так — родителям вычет не положен.

Участники обсуждения отмечают, что это домыслы чиновников. Сам факт вступления в брак не означает, что дочь перестала находиться на обеспечении родителей.

А вот как прокомментировал эту ситуацию наш читатель:

«Когда ребенок вышел замуж, то на обеспечении родителей становится уже не один, а два, а то и три ребенка :-)».

Этот комментарий набрал лайки от клерков.

Обсуждение идет в теме форума «Налоговый вычет по НДФЛ на ребенка-студента до 24 лет».