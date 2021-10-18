Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Стандартный вычет на замужнюю дочь-студентку: можно или нельзя

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Стандартный вычет
Версия для печати

На детей-студентов до 24 лет родителям положены стандартные налоговые вычеты. Даже если этот ребенок уже создал свою семью, вычет родителям все равно положен. Впрочем, есть и противоположное мнение.

Вопрос обсуждается на нашем форуме.

Бухгалтер интересуется, давать ли вычет новоиспеченной теще, если условия для вычета соблюдены:

  • доход до 350 000;
  • возраст дочери до 24 лет;
  • дочь учится в вузе.
Мнения коллег разделились.

Напомним, ФНС давала разъяснения, что вступление ребенка в брак не лишает его родителей права на стандартный вычет.

Потому что он дается независимо от того, есть ли у ребенка самостоятельные источники дохода или нет. И факт совместного проживания с родителями тоже не важен.

Даже если дочь вышла замуж, сменила фамилию и переехала от родителей к мужу, стандартный вычет на нее действует до 24 лет (пока она учится).

Между тем Минфин выпустил несколько писем с противоположными разъяснениями — № 03-04-05/14853 от 17.03.2016 и № 03-04-05/21857 от 29.03.2019.

По мнению Минфина, вступление ребенка в брак означает, что он уже не находится на обеспечении родителей. А раз так — родителям вычет не положен.

Участники обсуждения отмечают, что это домыслы чиновников. Сам факт вступления в брак не означает, что дочь перестала находиться на обеспечении родителей.

А вот как прокомментировал эту ситуацию наш читатель:

«Когда ребенок вышел замуж, то на обеспечении родителей становится уже не один, а два, а то и три ребенка :-)».

Этот комментарий набрал лайки от клерков.

Обсуждение идет в теме форума «Налоговый вычет по НДФЛ на ребенка-студента до 24 лет».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить