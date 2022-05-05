Транспортный налог

Налоговики начали рассылку бизнесу сообщений по транспортному и земельному налогам

С 2021 года бизнес не сдает декларации по транспортному и земельному налогам, но авансовые платежи и сам налог платит самостоятельно. Потом налоговики пришлют сообщение с исчисленной суммой налога.

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Рассылка таких сообщений уже началась, сообщает ФНС.

Начисляя налог, ИФНС ориентируется на информацию из МВД, МЧС, Росморречфлота, Росавиации, Гостехнадзора, Росреестра, Россельхознадзора.

Сообщение пришлют по ТКС, через личный кабинет или по почте заказным письмом.

Получив сообщение, компания вправе в течение 20 дней представить в налоговый орган пояснения, если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении.

При этом можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот.

Такая бездекларационная технология позволила сократить издержки бизнеса на ежегодную подготовку отчетов, их хранение и обработку, заявили в ФНС.

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