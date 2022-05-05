Сотрудники на всякий случай берут больничные, а потом бухгалтер не знает, что с ними делать

Этот вопрос стал темой обсуждения в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры советуют передать данные в ФСС о том, что человек работал и оплату больничного ему производить не надо.

На практике такое проходит без проблем. Передавая информацию в ФСС, нужно поставить галку, что больничный без оплаты.

Впрочем, коллеги делятся и курьезными ситуациями, с которым и они уже успели столкнуться в связи с новой системой информирования о больничных.

«ФСС больничный оплатил. Сотрудник в шоке, он же работал эти дни, удаленно. Теперь нужно звонить, узнавать, как ему вернуть в фонд деньги», — пишет наша подписчица.

Ранее мы рассказывали, как ФСС присылает работодателям больничные на давно уволенных сотрудников.