Больничные

Сотрудники на всякий случай берут больничные, а потом бухгалтер не знает, что с ними делать

По новой системе прямых выплат, данные об электронном больничном не работодатель направляет в ФСС, а ФСС работодателю. Но иногда, получив эти сведения, бухгалтеры недоумевают – что делать с этой информацией? Ведь сотрудник все время был на работе.

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Этот вопрос стал темой обсуждения в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры советуют передать данные в ФСС о том, что человек работал и оплату больничного ему производить не надо.

На практике такое проходит без проблем. Передавая информацию в ФСС, нужно поставить галку, что больничный без оплаты.

Впрочем, коллеги делятся и курьезными ситуациями, с которым и они уже успели столкнуться в связи с новой системой информирования о больничных.

«ФСС больничный оплатил. Сотрудник в шоке, он же работал эти дни, удаленно. Теперь нужно звонить, узнавать, как ему вернуть в фонд деньги», — пишет наша подписчица.

Ранее мы рассказывали, как ФСС присылает работодателям больничные на давно уволенных сотрудников.

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