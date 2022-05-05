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Промсвязьбанк открыл первое отделение в Крыму

Теперь ПСБ работает в Севастополе.

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Первое отделение в Севастополе открылось по адресу Большая Морская, 33.

В банке говорят, что до конца года откроют офисы еще в нескольких городах Крымского полуострова, пишут РИА Новости.

«ПСБ и правительство Севастополя...подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. <...> Речь шла о развитии линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитовании приоритетных отраслей экономики региона», — сообщил банк на своих официальных страницах в социальных сетях.

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк собирается открыть в городе центр ИТ-разработки ПСБ, в котором будет до 150 новых рабочих мест для севастопольцев.

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