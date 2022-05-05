На ИП и главбуха в Саратовской области завели уголовное дело. В нем уже 70 томов

По версии следствия, события происходили с декабря 2016 года по апрель 2019 года.
Индивидуальный предприниматель со своим бухгалтером отчитались перед налоговиками о фиктивных сделках с 18 контрагентами и получили необоснованные вычеты на сумму больше 60 миллионов рублей.
По закону такая сумма считается особо крупным размером. Обвинение предъявили по ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 198 УК РФ, сообщает Следственное управления СК РФ по Саратовской области.
На имущество обвиняемых и их близких родственников, стоимостью около 90 млн рублей, наложен арест. Объем материалов уголовного дела составил 70 томов.
Дело передали в суд. Фигуранты дела свою вину не признали.