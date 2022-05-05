Экономические преступления

На ИП и главбуха в Саратовской области завели уголовное дело. В нем уже 70 томов

ИП вместе с главбухом организовали схему с липовыми налоговыми вычетами на 61 миллион рублей.

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По версии следствия, события происходили с декабря 2016 года по апрель 2019 года.

Индивидуальный предприниматель со своим бухгалтером отчитались перед налоговиками о фиктивных сделках с 18 контрагентами и получили необоснованные вычеты на сумму больше 60 миллионов рублей.

По закону такая сумма считается особо крупным размером. Обвинение предъявили по ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 198 УК РФ, сообщает Следственное управления СК РФ по Саратовской области.

На имущество обвиняемых и их близких родственников, стоимостью около 90 млн рублей, наложен арест. Объем материалов уголовного дела составил 70 томов.

Дело передали в суд. Фигуранты дела свою вину не признали.

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