Система быстрых платежей

Россияне стали переводить в 1,5 раза меньше денег по СБП. Самих переводов стало больше

Популярность системы растет, но средняя сумма перевода снижается.

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Центробанк опубликовал отчет об основных показателях СБП за 1 квартал 2022 года. Из него следует, что за четыре месяца клиенты банков совершили 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей.

Самые популярные операции — переводы через СБП.

Средний чек по переводу уменьшился до 5,6 тыс. рублей: это в 1,5 раза меньше, чем два года назад. При этом самих переводов стало больше.

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В самом ЦБ делают вывод, что Система быстрых платежей стала более популярной «для совершения повседневных переводов».

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