Детские пособия

Старое пособие на детей с 8 до 17 лет можно заменить на новое, если это будет выгоднее

С 1 мая начался прием заявление на выплаты за детей с 8 до 17 лет. Но такая выплата была и раньше. Ее получали одинокие родители. Теперь правила пособия поменялись. Матери-одиночки при желании могут переоформить свое старое пособие на новое.

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Дело в том, что по старым правилам одиноким родителям платили 50 % прожиточного минимума.

Теперь платят всем нуждающимся семьям 50 %, 75 % или 100 % ПМ.

Если доходы семей, которые уже получают пособие на детей от 8 до 17 лет как одинокие родители, по-прежнему не достигают прожиточного минимума, им нужно подать новое заявление и начать получать выплату в повышенном размере, то есть 75 или 100% ПМ, а не 50% как раньше.

Такое разъяснение дает ПФР на своем сайте.

При этом выплата предыдущего пособия автоматически прекратится.

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