Старое пособие на детей с 8 до 17 лет можно заменить на новое, если это будет выгоднее

Дело в том, что по старым правилам одиноким родителям платили 50 % прожиточного минимума.
Теперь платят всем нуждающимся семьям 50 %, 75 % или 100 % ПМ.
Если доходы семей, которые уже получают пособие на детей от 8 до 17 лет как одинокие родители, по-прежнему не достигают прожиточного минимума, им нужно подать новое заявление и начать получать выплату в повышенном размере, то есть 75 или 100% ПМ, а не 50% как раньше.
Такое разъяснение дает ПФР на своем сайте.
При этом выплата предыдущего пособия автоматически прекратится.