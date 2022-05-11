Документы о прибыли КИК пока можно не сдавать. Но налоговики все равно будут их спрашивать

Финансовую отчетность и аудиторское заключение иностранной фирмы надо сдавать в ИФНС:

физлицам — вместе с уведомлением (до 30 апреля);

юрлицам вместе с декларацией по налогу на прибыль (28 марта).

Пока в 2022, 2023 годах штрафы за несдачу отменили.

Но отменили только штрафы, а не обязанность сдавать эти документы.

Налоговики будут по-прежнему требовать их. Им надо будет направить пояснение о том, что пока достать эти документы невозможно из-за санкций.

В дальнейшем документы все равно надо будет сдать. Если по ним образуется прибыль, надо будет сдать декларацию и уплатить налог.

Штрафа за неуплату налога (20 %, но не менее 100 тыс. рублей) не будет.

Но обязанность по уплате пени сохраняется.

Об этом сообщает ФНС в письме № ШЮ-4-13/5376@ от 29.04.2022.