КИК

Документы о прибыли КИК пока можно не сдавать. Но налоговики все равно будут их спрашивать

В 2022 и 2023 годах отменили штрафы (500 тыс. и 1 млн рублей) за непредставление документов о прибыли контролируемой иностранной компании. ФНС объяснила, как это правило применять на практике.

Версия для печати

Финансовую отчетность и аудиторское заключение иностранной фирмы надо сдавать в ИФНС:

  • физлицам — вместе с уведомлением (до 30 апреля);
  • юрлицам вместе с декларацией по налогу на прибыль (28 марта).

Пока в 2022, 2023 годах штрафы за несдачу отменили.

Но отменили только штрафы, а не обязанность сдавать эти документы.

Налоговики будут по-прежнему требовать их. Им надо будет направить пояснение о том, что пока достать эти документы невозможно из-за санкций.

В дальнейшем документы все равно надо будет сдать. Если по ним образуется прибыль, надо будет сдать декларацию и уплатить налог.

Штрафа за неуплату налога (20 %, но не менее 100 тыс. рублей) не будет.

Но обязанность по уплате пени сохраняется.

Об этом сообщает ФНС в письме № ШЮ-4-13/5376@ от 29.04.2022.

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить