При покупке новой квартиры семья может продать старую без НДФЛ

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/29311 от 07.04.2022.

Семья должна улучшить свои жилищные условия, то есть купить квартиру лучше. Она должна быть больше по площади, чем проданная, или дороже по кадастровой стоимости.

При этом допускается иметь долю (не более 50 %) в другом жилье. В нем площадь не должна быть больше, чем в новой квартире. Общая площадь всего жилья не суммируется.

Например, у семьи есть квартира площадью 44 м2 и еще 25 % доли в квартире площадью 50 м2. Они продают квартиру 44 м2 и покупают новую квартиру на 60 м2.

В этом случае НДФЛ с продажи квартиры не будет, потому что новая квартира лучше старой, а вторая квартира хуже новой.