НДФЛ

При покупке новой квартиры семья может продать старую без НДФЛ

Независимо от срока владения квартирой семья с 2 и более детьми может продать ее в любое время и не платить НДФЛ. Но при этом нужно купить новую квартиру больше и можно иметь другую квартиру меньше.

Версия для печати

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/29311 от 07.04.2022.

Семья должна улучшить свои жилищные условия, то есть купить квартиру лучше. Она должна быть больше по площади, чем проданная, или дороже по кадастровой стоимости.

При этом допускается иметь долю (не более 50 %) в другом жилье. В нем площадь не должна быть больше, чем в новой квартире. Общая площадь всего жилья не суммируется.

Например, у семьи есть квартира площадью 44 м2 и еще 25 % доли в квартире площадью 50 м2. Они продают квартиру 44 м2 и покупают новую квартиру на 60 м2.

В этом случае НДФЛ с продажи квартиры не будет, потому что новая квартира лучше старой, а вторая квартира хуже новой.

 

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить