Госзакупки

Белым компаниям будет проще выиграть торги в госзакупках

Компании, которые добросовестно платят налоги, получат привилегии по доступу к госзакупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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Речь идет о бизнесе, который будет включен в рейтинг добросовестных налогоплательщиков.

Создать такой рейтинг поручил президент. Составить реестр должны уже к 20 мая.

Если в одной закупке участвуют добросовестная и недобросовестная компании, приоритет будут отдавать первой.

Дело в том, что в госзакупках бывает недобросовестная конкуренция. тендеры выигрывают компании, которые используют налоговый демпинг — уклоняются от уплаты ряда сборов, нелегально трудоустраивают работников в штат, передает РБК.

Поэтому преимущество будут давать добросовестным налогоплательщикам из реестра.

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