Белым компаниям будет проще выиграть торги в госзакупках

Речь идет о бизнесе, который будет включен в рейтинг добросовестных налогоплательщиков.
Создать такой рейтинг поручил президент. Составить реестр должны уже к 20 мая.
Если в одной закупке участвуют добросовестная и недобросовестная компании, приоритет будут отдавать первой.
Дело в том, что в госзакупках бывает недобросовестная конкуренция. тендеры выигрывают компании, которые используют налоговый демпинг — уклоняются от уплаты ряда сборов, нелегально трудоустраивают работников в штат, передает РБК.
Поэтому преимущество будут давать добросовестным налогоплательщикам из реестра.