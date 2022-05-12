Страховые взносы

Из-за отсрочки по страховым взносам фонды получат из бюджета почти 1,7 трлн рублей

По страховым взносам за 2 и 3 квартал 2022 года ввели отсрочку на 1 год. В этой связи государственные внебюджетные фонды получат из бюджета компенсации недополученных доходов.

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Опубликовано распоряжение правительства № 1143-р от 11.05.2022.

Власти направят:

  • в ПФР – 1,2 трлн руб.;
  • в ФСС – 133 млрд руб.;
  • в ФФОМС – 324 млрд руб.

Отсрочку на 12 месяцев по уплате страховых взносов получил бизнес с кодами ОКВЭД из перечня. Для кого-то отсрочка будет для взносов с апреля по июнь, для кого-то – еще и с июля по сентябрь. Кроме того, отсрочку на год получили ИП по уплате фиксированных страховых взносов за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Кому дали отсрочку по взносам – смотрите в нашей таблице.

 

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