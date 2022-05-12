Из-за отсрочки по страховым взносам фонды получат из бюджета почти 1,7 трлн рублей

Опубликовано распоряжение правительства № 1143-р от 11.05.2022.

Власти направят:

в ПФР – 1,2 трлн руб.;

в ФСС – 133 млрд руб.;

в ФФОМС – 324 млрд руб.

Отсрочку на 12 месяцев по уплате страховых взносов получил бизнес с кодами ОКВЭД из перечня. Для кого-то отсрочка будет для взносов с апреля по июнь, для кого-то – еще и с июля по сентябрь. Кроме того, отсрочку на год получили ИП по уплате фиксированных страховых взносов за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Кому дали отсрочку по взносам – смотрите в нашей таблице.