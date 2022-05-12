Сотрудники «AliExpress Россия» попали под сокращение из-за ненужности

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех источников, один из которых — бывший сотрудник. В основном сократили работников отделов импорта и экспорта.

Такие сокращения, как пишет Forbes, наблюдаются не только в «AliExpress Россия», но и в Ozon (примерно 20% сотрудников) и Wildberries.

Об уменьшении количества вакансий в сфере e-commerce рассказал и коммерческий директор hh.ru Андрей Пантелеев. По его словам, количество вакансий уменьшилось на 19% уже в марте-апреле. Скорее всего, в ближайшее время такая ситауция будет сохраняться в сфере электронной торговли.