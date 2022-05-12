Валютный рынок

❗️Курс евро на Мосбирже упал до 69 рублей

Впервые с февраля 2020.

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Доллар — 65.

Рубль стал лидером роста среди 31 основных валют мира, укрепившись по отношению к доллару с начала года более чем на 11%.

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