❗️Курс евро на Мосбирже упал до 69 рублей

Доллар — 65.
Рубль стал лидером роста среди 31 основных валют мира, укрепившись по отношению к доллару с начала года более чем на 11%.
Читайте аналитику Инвестиции в 2022 на фоне санкций: куда лучше вкладывать деньги.
Впервые с февраля 2020.
Доллар — 65.
Рубль стал лидером роста среди 31 основных валют мира, укрепившись по отношению к доллару с начала года более чем на 11%.
Читайте аналитику Инвестиции в 2022 на фоне санкций: куда лучше вкладывать деньги.
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