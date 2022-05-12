Сбер будет начислять клиентам меньше бонусов. Это из-за требований ЦБ

Пониженные размеры бонусов связаны с тем, что регулятор ввел пониженный размер эквайринговой комиссии при покупке социально значимых товаров на уровне 1%. Период действия — с 18 апреля по 31 августа 2022 года.
Об этом представитель Сбера сообщил РБК.
Вместо 0,5% будут начисляться 0,3% от суммы покупки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Но речь только про товары в некоторых категориях:
- здоровье;
- супермаркеты;
- транспорт;
- детские товары;
- одежда и обувь и еще в восьми категориях.
Сбер увеличит минимальную сумму безналичных покупок, которая необходима для начисления повышенных бонусов по золотым картам, — с 15 тыс. до 25 тыс. руб.
Но есть и исключение, о котором рассказал представитель Сбербанка:
Цитата по «РБК».
Многие банки уже стали начислять пониженный размер бонусов или кэшбека из-за уменьшения эквайринговой комиссии (Газпромбанк, «Тинькофф», «Русский стандарт», а в Райффайзенбанке — с 16 мая).