Сбер будет начислять клиентам меньше бонусов. Это из-за требований ЦБ

Пониженные размеры бонусов связаны с тем, что регулятор ввел пониженный размер эквайринговой комиссии при покупке социально значимых товаров на уровне 1%. Период действия — с 18 апреля по 31 августа 2022 года.

Об этом представитель Сбера сообщил РБК.

Вместо 0,5% будут начисляться 0,3% от суммы покупки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Но речь только про товары в некоторых категориях:

здоровье;

супермаркеты;

транспорт;

детские товары;

одежда и обувь и еще в восьми категориях.

Сбер увеличит минимальную сумму безналичных покупок, которая необходима для начисления повышенных бонусов по золотым картам, — с 15 тыс. до 25 тыс. руб.

Но есть и исключение, о котором рассказал представитель Сбербанка:

«При покупках по всем категориям в экосистеме „Сбера“ в магазинах партнеров и специальных акциях программы начисление бонусов по-прежнему будет осуществляться в полном объеме».

Цитата по «РБК».

Многие банки уже стали начислять пониженный размер бонусов или кэшбека из-за уменьшения эквайринговой комиссии (Газпромбанк, «Тинькофф», «Русский стандарт», а в Райффайзенбанке — с 16 мая).