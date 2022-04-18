Банки сокращают кэшбек из-за низких комиссий за эквайринг

Такое решение уже приняли в Росбанк и «Русский стандарт», планируют принять в «Сбере», передает РБК.
Раньше тарифы за эквайринг были на уровне 1,2 — 2,2 %.
Вот как поменялись условия программ лояльности после снижения комиссии:
- Росбанк по социально значимым товарам начисляет 0,5 % кэшбека вместо 1 %. Банк также отменил 3 % кэшбека на часть категорий из списка: «товары для дома» и «аптеки».
- «Русский стандарт» снизил кэшбек с 1 — 1,5 % до 0,5 % на категории из перечня ЦБ.
Сбербанк тоже планирует временно менять свою программу лояльности.
В банках «Тинькофф», «Открытие» и МКБ заявили, что пока изменений не планируют.
Про снижение комиссии на эквайринг для ряда отраслей мы рассказывали здесь.