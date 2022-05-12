НДС

Компания может получить вычет по НДС даже при нарушении срока выставления счета-фактуры

Покупатель не виноват в том, что продавец пропустил срок выставления счета-фактуры. В этом случае налоговики не могут отказать в вычете.

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Такой ответ дал Минфин в письме № 03-07-09/28875 от апреля 2022 года. Дата выставления счета-фактуры, по мнению Минфина, никак не повлияет на вычет.

Налоговики могут отказать в вычете по НДС при условии, что невозможно определить продавца или покупателя, товары, их стоимость, ставку и сумму налога. Все остальные ошибки — некритичны в этом случае.

В феврале 2022 года налоговики рассказали, какие ошибки допускают бухгалтеры в декларации по НДС. К ним относятся неправильный код операции, вычеты по НДС за пределами 3 лет и другие. А вы допускали хоть раз такие ошибки?

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