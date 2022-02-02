Налоговики рассказали, какие ошибки допускают бухгалтеры в декларации по НДС

Разделяя вычет по одному счету-фактуре на несколько кварталов, бухгалтеры неправильно делают записи в книге покупок. Менять надо только сумму НДС, а стоимость товаров остается неизменной.

Об этой и других частых ошибках в декларации по НДС рассказали налоговики.

Ошибки следующие.

1. Неправильно отражают данные счетов-фактур. В декларации иногда указывают неправильный номер, дату или ИНН контрагента.

2. Указывают неправильный код вида операции.

3. Неправильно указывают стоимость товаров по счет-фактуре (при отражении одной фактуры в нескольких кварталах). Стоимость должна соответствовать указанной в фактуре А вот сумма НДС меняется, раз вычет идет частями.

4. Неправильно указывают номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

5. Не восстанавливают НДС, принятый к вычету по авансам поставщикам после того, как произошла отгрузка.

6. Неправильно отражают в декларации исправительные и корректировочные счета-фактуры.

7. Не заполняют или неправильно заполняют разделы 10 и 11 (журналы полученных и выставленных счетов-фактур) по агентским договорам.

8. Неправильно заполняют книги покупок и продаж, журналы учета выставленных и полученных счетов-фактур, когда одновременно есть и обычная деятельность, и агентская.

9. Отражают в декларации вычеты по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры.

10. Делают ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (книга продаж). Бывает, что отрицательный НДС превышает сумму НДС, по счету-фактуре, подлежащей аннулированию. Либо запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию, вообще отсутствует.