Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики рассказали, какие ошибки допускают бухгалтеры в декларации по НДС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Декларация по НДС
Версия для печати

Разделяя вычет по одному счету-фактуре на несколько кварталов, бухгалтеры неправильно делают записи в книге покупок. Менять надо только сумму НДС, а стоимость товаров остается неизменной.

Об этой и других частых ошибках в декларации по НДС рассказали налоговики.

Ошибки следующие.

1. Неправильно отражают данные счетов-фактур. В декларации иногда указывают неправильный номер, дату или ИНН контрагента.

2. Указывают неправильный код вида операции.

3. Неправильно указывают стоимость товаров по счет-фактуре (при отражении одной фактуры в нескольких кварталах). Стоимость должна соответствовать указанной в фактуре А вот сумма НДС меняется, раз вычет идет частями.

4. Неправильно указывают номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

5. Не восстанавливают НДС, принятый к вычету по авансам поставщикам после того, как произошла отгрузка.

6. Неправильно отражают в декларации исправительные и корректировочные счета-фактуры.

7. Не заполняют или неправильно заполняют разделы 10 и 11 (журналы полученных и выставленных счетов-фактур) по агентским договорам.

8. Неправильно заполняют книги покупок и продаж, журналы учета выставленных и полученных счетов-фактур, когда одновременно есть и обычная деятельность, и агентская.

9. Отражают в декларации вычеты по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры.

10. Делают ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (книга продаж). Бывает, что отрицательный НДС превышает сумму НДС, по счету-фактуре, подлежащей аннулированию. Либо запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию, вообще отсутствует.

Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).

  • Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
  • Получите официальный диплом на 250 ак. часов
  • Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.

Записывайтесь на поток, скоро стартуем. 

Подборка полезных мероприятий

Разместить