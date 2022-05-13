Страховые взносы

❗ Отсроченные взносы за 3 квартал бизнесу могут простить

Недавно приняли постановление об отсрочке по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года. Но эту преференцию могут сделать еще более привлекательной. Взносы за 3 квартал некоторым компаниям вообще не придется платить.

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Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Уже поручал правительству проработать вопрос предоставления дополнительных преференций по погашению взносов за 3 квартал в зависимости от сохранения занятости и фонда оплаты труда», — сказал президент.

Он отметил, что нужно определить точные критерии для такой нормы.

Что касается отсрочки за 2 квартал, то, по словам президента, это станет своего рода беспроцентным кредитом бизнесу от государства. В общей сложности бизнес сможет оставить в обороте примерно 1,1 триллиона рублей.

Напомним, отсрочку по взносам за 2 и 3 кварталы дали бизнесу разных сфер деятельности. Кто-то получил льготу только за 2 квартал, кто-то — и за 2 и 3 кварталы.

Кому дали отсрочку — смотрите в нашей таблице.

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