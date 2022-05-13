Хакеры атакуют Сбербанк

Об этом рассказал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Причем, самая мощная DDoS-атака была совершена 6 мая ботнетом, но и она была отражена и никак не повлияла на работу банка и его ресурсов.

«Центр киберзащиты Сбербанка в режиме 24/7 ведет анализ киберугроз и оперативно реагирует на них. Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак», — отметил Кузнецов.

Цитата по «Известиям».

Но не только банки подвергаются кибератакам, но и сайт органов власти. Читайте по теме DDoS-атак: