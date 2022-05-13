С марта безработных стало больше на 4 тысячи человек

Кроме того, около 138 тыс. человек в настоящее время находится в простое и примерно 131 тыс. человек — на неполной занятости.

Количество работодателей, обратившихся на биржу, тоже выросло:

«Кроме того, на сегодняшний день количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, также увеличилось до 43,9 тысячи организаций, то есть на 3,6 тысячи. Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда», — отметили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как отметила Голикова, властям надо проверить реализацию мер поддержки, которые принимаются в регионах для сохранения занятости населения и рабочих мест.