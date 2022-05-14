SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски

Анализ базы арбитражных судов показывает, что на тот момент на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям. Об этом исследование CNews.

На сегодняшний день разбирательства по трем из последних уже завершились. Все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

Кроме того, SAP удалось 19 апреля 2022 г. в апелляционной инстанции отстоять ранее вынесенное решение суда о взыскании 8,3 млн руб. долгов по договору, аналогичному с «Кан авто», с ООО «Н-системс» (Москва).

Разбирательства с представительствами зарубежных структур у SAP в российской юрисдикции пока также идут успешно. Компания 13 апреля 2022 г. обязала ООО «Uztex Group» (Ташкент, Узбекистан) выплатить ей около 60 тыс. евро — долг по соглашению о предоставлении прав использования и оказания услуг по сопровождению ПО.