НДС

С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета. Об этом сообщил суд

Арендатор в день заключения договора аренды перечислил организации обеспечительный платеж. Оплату зачислили на счет аренды за последний месяц. Правило действует и в случае досрочного расторжения договора.

Версия для печати

В ходе проверки декларации по НДС за третий квартал 2020 года налоговики обнаружили отсутствие в перечне страхового платежа. Инспекторы взыскали с него НДС, пени и штраф.

Организация не согласилась, что обеспечительный платеж может быть отнесен к авансу по договору аренды и обратилась в суд.

Министерство финансов считает, что обеспечительный платеж включается в базу по НДС в период получения, если он зачисляется на оплату услуг по контракту.

Суд поддержал инспекцию, отметив, что полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг.

Документ: Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу № А53-24920/2021

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить