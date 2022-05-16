С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета. Об этом сообщил суд

В ходе проверки декларации по НДС за третий квартал 2020 года налоговики обнаружили отсутствие в перечне страхового платежа. Инспекторы взыскали с него НДС, пени и штраф.

Организация не согласилась, что обеспечительный платеж может быть отнесен к авансу по договору аренды и обратилась в суд.

Министерство финансов считает, что обеспечительный платеж включается в базу по НДС в период получения, если он зачисляется на оплату услуг по контракту.

Суд поддержал инспекцию, отметив, что полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг.

Документ: Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу № А53-24920/2021