Зарплата

Сотрудникам частных компаний повысили зарплаты. Эксперты считают, что причина – высокая инфляция

В докладе ЦБ говорится, что на фоне роста инфляции зарплата работников остается на прежнем уровне, так как бизнес экономит на трудовых ресурсах. Но на самом деле бизнес зарплаты индексирует.

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Как выяснили в РИА Новости, многие компании проиндексировали зарплаты сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за высокой инфляции. В лидерах IT-сектор и металлургия.

Так, в «Лаборатории Касперского» повысили зарплаты на 20 %.

Один ведущих производителей минеральных удобрений в России — группа «Акрон» — проиндексировала зарплаты с 1 января 2022 года на 11 %.

Объединенная металлургическая компания повысила зарплату на 15 % — 20 %.

ОАО «РЖД» в этом году уже дважды индексировало зарплаты сотрудникам — на 4,2 % с 1 марта и на 5 % с 1 мая.

Как отмечают эксперты, многие компании России провели с начала года индексацию на 10 — 15 %.

А вам прибавили зарплату? На много? Голосуйте в нашем опросе.

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