Налоговика оштрафовали на 250 тысяч за мошенничество со взяткой

В 2021 году инспектор МИ ФНС №20 по Самарской области предложила коммерческой фирме свое содействие в передаче 800 тыс. рублей в качестве взятки.

Деньги предназначались неустановленным должностным лицам регионального УФНС.

Таким образом организация якобы могла избежать выездной налоговой проверки и уменьшить налоговые доначисления по итогам мероприятий налогового контроля, передает УФСБ.

Женщина признана виновной по статье «покушение на мошенничество с использованием служебного положения». Ей назначено наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей.

Источник — «Интерфакс»