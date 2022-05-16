Экономические преступления

Налоговика оштрафовали на 250 тысяч за мошенничество со взяткой

Налогового инспектора МИ ФНС №20 по Самарской области признали виновной в попытке мошенничества.

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В 2021 году инспектор МИ ФНС №20 по Самарской области предложила коммерческой фирме свое содействие в передаче 800 тыс. рублей в качестве взятки.

Деньги предназначались неустановленным должностным лицам регионального УФНС.

Таким образом организация якобы могла избежать выездной налоговой проверки и уменьшить налоговые доначисления по итогам мероприятий налогового контроля, передает УФСБ.

Женщина признана виновной по статье «покушение на мошенничество с использованием служебного положения». Ей назначено наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей.

 

Источник — «Интерфакс»

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