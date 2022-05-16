НДС

Попасть в реестр российского софта будет проще. Если идею одобрит Минфин

Главным критерием для включения в список должен быть контроль разработки ПО российскими лицами, отмечается в письме главы Минцифры РФ Максута Шадаева, направленное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Версия для печати

ПО из этого реестра будут иметь приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не будут облагаться НДС, отмечается в документе.

В настоящее время большая часть компаний не может из-за действующих правил внести продукты в реестр.

«Многие российские IT-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу. В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска», - отмечает газета «Коммерсантъ».

Григоренко, в свою очередь, направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития, которые должны их утвердить к 20 мая.

 

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить