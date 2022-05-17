Налог на имущество организаций

То, что по мнению компании является движимым имуществом, налоговики могут посчитать недвижимым и обложить налогом

Части основного средства облагаются налогом как единый объект.

Версия для печати

ФНС подготовила обзор решений Верховного суда относительно имущественных налогов (письмо № СД-4-21/5629@ от 11.05.2022).

Для вашего удобства мы собрали все в одну таблицу.

Дело

Описание

№ А17-8198/2019

Оборудование котельной — это недвижимость, потому что оно не может работать само по себе и котельная без него не может. Объект облагается налогом на имущество.

№ А55-32062/2020

Объект для производства азотной кислоты (вместе со всеми составными частями) — единый. И это недвижимость. Значит, такие ОС облагаются налогом на имущество.

№ А29-10769/2019

Неправильный срок амортизации — это уменьшение остаточной стоимости, и, как следствие — меньше налог на имущество. Амортизационную группу выбирайте правильно.

№ А40-1615/2019

Внутриплощадочная дорога, промышленная площадка — это НЕ самостоятельные недвижимые вещи. То есть, это имущество — движимое. Налога на будет.

№ А40-106928/2020

Национальный парк с государственными зданиями не облагается земельным налогом.

№ А40-58558/2021

Кадастровую стоимость нельзя уменьшать на НДС

№ А49-675/2021

Земля АО на праве бессрочного пользования не облагается земельным налогом, поскольку она не относятся к изъятым из оборота земельным участкам.

 

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить