То, что по мнению компании является движимым имуществом, налоговики могут посчитать недвижимым и обложить налогом

ФНС подготовила обзор решений Верховного суда относительно имущественных налогов (письмо № СД-4-21/5629@ от 11.05.2022).
Для вашего удобства мы собрали все в одну таблицу.
Дело
Описание
№ А17-8198/2019
Оборудование котельной — это недвижимость, потому что оно не может работать само по себе и котельная без него не может. Объект облагается налогом на имущество.
№ А55-32062/2020
Объект для производства азотной кислоты (вместе со всеми составными частями) — единый. И это недвижимость. Значит, такие ОС облагаются налогом на имущество.
№ А29-10769/2019
Неправильный срок амортизации — это уменьшение остаточной стоимости, и, как следствие — меньше налог на имущество. Амортизационную группу выбирайте правильно.
№ А40-1615/2019
Внутриплощадочная дорога, промышленная площадка — это НЕ самостоятельные недвижимые вещи. То есть, это имущество — движимое. Налога на будет.
№ А40-106928/2020
Национальный парк с государственными зданиями не облагается земельным налогом.
№ А40-58558/2021
Кадастровую стоимость нельзя уменьшать на НДС
№ А49-675/2021
Земля АО на праве бессрочного пользования не облагается земельным налогом, поскольку она не относятся к изъятым из оборота земельным участкам.