Инвестдайджест: на торгах в Москве рубль дорожает к доллару и дешевеет к евро

Рубль, по ожиданию аналитиков, может закрепиться у отметки 62 за доллар. Спрос физлиц на валюту может резко вырасти после решения Банка России повысить максимальную сумму перевода средств за рубеж для физлиц с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц.

Нефть Brent утром дорожает. Растут цены на нефтепродукты, а также вышла позитивная статистика по коронавирусу из Китая, подразумевающая дальнейшее снятие карантинных ограничений.

Накануне возросла торговая активность в ОФЗ на Московской бирже, оборот торгов в два раза превысил среднее значение за последние два месяца. Доходности большинства выпусков снизились на 2–5 б. п. на фоне укрепления рубля и хороших данных по инфляции.