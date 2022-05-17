Инвестиции

Инвестдайджест: на торгах в Москве рубль дорожает к доллару и дешевеет к евро

Рубль подешевел на 0,84%, до 66,35 руб. по отношению к евро, но подрос к доллару на 0,02%, до 63,39 руб. Российский рынок акций также открылся незначительным ростом индексов Мосбиржи и РТС

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Рубль, по ожиданию аналитиков, может закрепиться у отметки 62 за доллар. Спрос физлиц на валюту может резко вырасти после решения Банка России повысить максимальную сумму перевода средств за рубеж для физлиц с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц.

Нефть Brent утром дорожает. Растут цены на нефтепродукты, а также вышла позитивная статистика по коронавирусу из Китая, подразумевающая дальнейшее снятие карантинных ограничений.

Накануне возросла торговая активность в ОФЗ на Московской бирже, оборот торгов в два раза превысил среднее значение за последние два месяца. Доходности большинства выпусков снизились на 2–5 б. п. на фоне укрепления рубля и хороших данных по инфляции.

По данным СберИнвестиции

 

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