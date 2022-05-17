Из-за DDoS-атак начались проблемы с ККТ

О проблеме рассказали в УФНС по Тульской области.

Что же делать, если пользователем ККТ не смог передать фискальные данных оператору из-за блокировки IP-адреса?

В ФНС пояснили, что передать данные надо незамедлительно после разблокировки IP-адреса ККТ, но не позднее, чем по истечении 30 календарных дней.

При этом блокировка оператором фискальных данных IP-адреса ККТ, используемой добросовестным пользователем, должна быть только при реальной угрозе для технических средств операторов. Разблокировка должна быть незамедлительной после ликвидации такой угрозы.

Злоупотреблять блокировками нельзя. Оператора могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей.