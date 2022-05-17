Онлайн-кассы

Из-за DDoS-атак начались проблемы с ККТ

Возросли DDoS-атаки на технические средства операторов фискальных данных. Злоумышленники используют для атак IP-адреса ККТ, из-за чего операторы вынуждены их блокировать. В итоге у компаний возникли сложности с онлайн-кассами.

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О проблеме рассказали в УФНС по Тульской области.

Что же делать, если пользователем ККТ не смог передать фискальные данных оператору из-за блокировки IP-адреса?

В ФНС пояснили, что передать данные надо незамедлительно после разблокировки IP-адреса ККТ, но не позднее, чем по истечении 30 календарных дней.

При этом блокировка оператором фискальных данных IP-адреса ККТ, используемой добросовестным пользователем, должна быть только при реальной угрозе для технических средств операторов. Разблокировка должна быть незамедлительной после ликвидации такой угрозы.

Злоупотреблять блокировками нельзя. Оператора могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей.

 

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