Нельзя уволить сотрудника за сокрытие второй трудовой книжки

Разъяснения дает Роструд.

В компанию пришла новая сотрудница, которая (по ее словам) потеряла бумажную трудовую книжку. Работодатель завел ей ЭТК.

Но в 2022 году началась передача данных в ФСС для оплаты больничных и тут выяснилось, что трудовая книжка у женщины есть. Она хранится на другом месте работы.

То есть сотрудница оформилась на вторую работу как на основное место, хотя по факту это совместительство.

Работодатель возмущен таким обманом и хотел бы уволить обманщицу за подлог. Но Роструд пояснил, что это невозможно.

Нет факта предоставления работником при трудоустройстве подложного документа.

Кроме того, в любом случае факт подделки документов может быть установлен только компетентными инстанциями.