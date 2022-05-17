Электронные трудовые книжки

Нельзя уволить сотрудника за сокрытие второй трудовой книжки

Однако уволить сотрудника в связи с представлением работодателю подложных документов при заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК) можно. Но обман со второй трудовой книжкой – не тот случай.

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Разъяснения дает Роструд.

В компанию пришла новая сотрудница, которая (по ее словам) потеряла бумажную трудовую книжку. Работодатель завел ей ЭТК.

Но в 2022 году началась передача данных в ФСС для оплаты больничных и тут выяснилось, что трудовая книжка у женщины есть. Она хранится на другом месте работы.

То есть сотрудница оформилась на вторую работу как на основное место, хотя по факту это совместительство.

Работодатель возмущен таким обманом и хотел бы уволить обманщицу за подлог. Но Роструд пояснил, что это невозможно.

Нет факта предоставления работником при трудоустройстве подложного документа.

Кроме того, в любом случае факт подделки документов может быть установлен только компетентными инстанциями.

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