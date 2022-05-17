Компаниям хотят давать льготные кредиты на приоритетный импорт, но не более 10 млрд руб.

Минпромторг РФ предполагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, говорится в проекте постановления правительства. Всего в перечне приоритетного импорта несколько сотен видов товаров.

Сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 миллионов рублей, а объем кредита в общем режиме не может превышать 10 миллиардов рублей.

По отдельным решениям Минпромторга могут предоставляться займы от 10 до 30 миллиардов рублей, а по отдельному решению правительства - на сумму более 30 миллиардов.

Льготная ставка действует до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции оперативной потребности и 36 месяцев для инвестиционных проектов.