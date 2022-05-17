Кредиты

Компаниям хотят давать льготные кредиты на приоритетный импорт, но не более 10 млрд руб.

Стоимость кредита будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки Центробанка.

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Минпромторг РФ предполагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, говорится в проекте постановления правительства. Всего в перечне приоритетного импорта несколько сотен видов товаров.

Сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 миллионов рублей, а объем кредита в общем режиме не может превышать 10 миллиардов рублей.

По отдельным решениям Минпромторга могут предоставляться займы от 10 до 30 миллиардов рублей, а по отдельному решению правительства - на сумму более 30 миллиардов.

Льготная ставка действует до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции оперативной потребности и 36 месяцев для инвестиционных проектов.

 

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