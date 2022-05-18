Трудовое право

Управлять такси, автобусами и трамваями смогут только водители без судимости

Наемные работники и ИП смогут водить такси автобусы трамваи только при наличии справки об отсутствии судимости.

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Помешают приему на работу по данной специальности такие тяжкие и особо тяжкие преступления:

  • против общественной безопасности;
  • против основ конституционного строя и безопасности государства;
  • против мира и безопасности человечества.

Законопроекты с такими поправками, в том числе в ТК, приняла Госдума во втором чтении.

Норма заработает с 1 марта 2023 года.

Те водители, которые уже работают, должны будут предоставить справку об отсутсвии судимости до 1 сентября 2023 года, иначе они будут уволены, а ИП — исключены из ЕГРИП.

 

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