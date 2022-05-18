Управлять такси, автобусами и трамваями смогут только водители без судимости

Помешают приему на работу по данной специальности такие тяжкие и особо тяжкие преступления:
- против общественной безопасности;
- против основ конституционного строя и безопасности государства;
- против мира и безопасности человечества.
Законопроекты с такими поправками, в том числе в ТК, приняла Госдума во втором чтении.
Норма заработает с 1 марта 2023 года.
Те водители, которые уже работают, должны будут предоставить справку об отсутсвии судимости до 1 сентября 2023 года, иначе они будут уволены, а ИП — исключены из ЕГРИП.