Трудовые отношения

Вынужденный отпуск работников «Автоваза» продлен до конца мая. Зарплата сокращена

Простой продлили до 27 мая. Он связан с отсутствием комплектующих для проведения работ, зарплата будет выплачиваться из расчета двух третей средней заработной платы, сообщает группа профсоюзной организации предприятия в соцсети ВКонтакте.

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«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности „Автоваза“, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами», — говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие находится в простое по той же причине до 23 мая.Ранее простой вводили в период с 11 по 13 мая. Проблемы с комплектующими материалами возникли из-за отказа ряда западных компаний поставлять корпорации необходимые детали.

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