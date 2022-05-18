Вынужденный отпуск работников «Автоваза» продлен до конца мая. Зарплата сокращена

«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности „Автоваза“, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами», — говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие находится в простое по той же причине до 23 мая.Ранее простой вводили в период с 11 по 13 мая. Проблемы с комплектующими материалами возникли из-за отказа ряда западных компаний поставлять корпорации необходимые детали.