Если дата отгрузки и оприходования отличается, по какому курсу считать НДС. Отвечает эксперт

Был заключен контракт с Белорусским поставщиком, оплачен 100 % аванс в евро. 13.04.2022 14592,02 евро по курсу курс 86,7939. Также зафиксирован аванс в рублях 1266498,32. Отгрузка и переход права собственности прошла 14.04.22 года, когда курс был равен 86.7219.(1265447,69). На какую дату следует считать базу по НДС на 13.04 с 1266 498,32 руб. или на день оприходования с 1265447,69 руб, спрашивает пользователь Ольга.

Ответ дает генеральный директор ООО «Стандарты аудита» Людмила Ганичева:

«Порядок начисления и уплаты НДС при импорте из стран ЕАЭС регулируется договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года. Момент определения налоговой базы связан с фактом принятия ввезенного товара к учету (п. 19 раздела III приложения № 18 к Договору о ЕАЭС). Налоговая база складывается из стоимости ввезенного товара, и акцизов (если товар ими облагается). Стоимость в валюте, пересчитывают по курсу на дату принятия товара к учету (пп. 14, 15 раздела III приложения № 18 к Договору о ЕАЭС). Таким образом, следует использовать курс на 14.04».