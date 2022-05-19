❗ Банк не должен мешать компаниям выплачивать дивиденды во время моратория на банкротство

Вышло письмо ЦБ № 010-31-2/4257 от 17.05.2022.

Да, должники в нагрузку к мораторию получили запрет на выплату дивидендов.

Но банки не обязаны контролировать исполнение этой нормы.

Вместе с тем банки вправе устанавливать дополнительные процедуры приема к исполнению распоряжений о переводе денег.

Кстати от моратория можно отказаться чтобы это не мешало выплачивать дивиденды. Для этого надо отправить отказную на сайт Федресурса. Как это сделать – читайте тут.

Впрочем, есть мнение что правило о запрете на дивиденды касается не всех подряд, а только тех, кто имеет признаки банкротства. Спор на эту тему наши читатели ведут в комментариях здесь.

Относительно приостановления исполнительного производства Минюст считает, что исходя из определения «должник» норма касается юрлиц, ИП, граждан, которыми или в отношении которых были поданы заявления о банкротстве

Добавим, что в Думу внесен законопроект, который призван убрать эту двусмысленность. Там четко прописано, что спорная норма распространяется только на должников с признаками банкротства.