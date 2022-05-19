Интернет и IT

Сбербанку дали статус IT-компании

ПАО «Сбербанк» стало аккредитованной IT-компанией. Запись об этом внесена в реестр 25 апреля.

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Кроме того, в 2022 году IT-аккредитацию получили дочки «Сбера»: «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».

Также ранее аккредитация уже была у компаний «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис».

Как отмечают эксперты, сам Сбербанк не сможет воспользоваться налоговыми льготами для IT-компаний, так как не выполняет условие по доле выручки.

Но сотрудники Сбера теперь могут получить отсрочку от армии, передает РБК.

Список аккредитованных организаций смотрите на сайте Минцифры.
 

 

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