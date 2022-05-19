Ради экономии бумаги бухгалтеры стали печатать двухсторонние гибридные документы

Контрагент распечатал накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру на двух сторонах одного листа формата А5. Как говорится, шах и мат. То есть получился двухсторонний лист с разными документами.
Такой историей поделилась наша подписчица в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги высказали мнение, что такой способ формирования документов не запрещен законом о бухучете. А раз не запрещено, значит можно.
В ходе обсуждения коллеги поделились своими взглядами на хранение первички. Кто-то ТОРГ-12 и счета-фактуры хранит отдельно друг от друга (что в данном случае невозможно), кто-то вместе.
Бухгалтеры рассказывают, что тоже сталкивались с подобной экономией.
Например, на одной стороне листа А5 контрагент распечатывает и счет-фактуру, и акт. Бухгалтер разрезает листок на 2 части и потом вынужден крепить эти маленькие листы к большому листу (А4). Иначе такие мини-документы могут и затеряться.
А как вы и ваши контрагенты экономят бумагу?
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