Можно торговать жильем, будучи ИП на УСН

Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».

Наш подписчик покупает земельные участки, строит на них дома, и продает. Человек хочет стать ИП на УСН «доходы» и интересуется, не расценит ли налоговая такую продажу как сделку простого физлица с уплатой НДФЛ. Бизнесмен хотел бы платить налог по УСН.

Эксперт Александр Заворин отметил, что важно заявить в ЕГРИП нужные коды ОКВЭД — по строительству и продаже недвижимости.

Это поможет подтвердить, что доход получен именно от предпринимательской деятельности.

Есть мнение Минфина, что без нужного кода доход облагается НДФЛ, а не единым налогом по УСН (письма № 03-11-11/21 от 11.02.2012, № 03-04-06/824 от 12.01.2022).

Кроме того, подтверждением предпринимательских целей будет ситуация, если у ИП будет несколько жилых домов к продаже, больше, чем нужно одной семье или человеку.

То есть для учета дохода по УСН важны 2 условия: заявление нужных ОКВЭД;

использование недвижимости в предпринимательских целях.

При УСН доходы определяются кассовым методом.

В доходы попадают любые суммы, приносящие экономическую выгоду и получаемые на банковский счет, в кассу или путем погашения задолженности перед ИП.

Основная ставка УСН при объекте «доходы» — 6 %. Она может быть снижена региональными властями до 1 %, но не для всех. То есть надо смотреть региональный закон.

Налог по УСН можно уменьшить на вычеты в виде фиксированных взносов.