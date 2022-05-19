Если в чужую книгу покупок затесался ваш несуществующий счет-фактура, это надо объяснить налоговикам

Историей поделилась наша подписчица в чате Телеграм-канала.

После общения с покупателем выяснилось, что он ошибочно указал в своей книге покупок не того контрагента. То есть счет-фактура есть, но выписала ее не фирма «Ромашка», а фирма «Лютик».

При этом покупатель ничего менять нее собирается, ведь никаких претензий со стороны налоговиков к нему нет. Требование поступило только поставщику.

Коллеги советуют отписаться, что спорного документа не было. И тогда уже ИФНС начнет разбираться с покупателем.

Но дело в том, что простым письмом горю не поможешь. Ответ придется оправить в формализованном виде. Там будет таблица, которая будет пустая, потому что вписывать туда нечего — ведь счет-фактуры нет.

Вдогонку можно отправить и письмо с объяснением ситуации.

Кстати, аналогичная ситуация у бухгалтера уже была. И тогда налоговики настаивали, что покупатель должен сдать уточненку. Только после сдачи уточненки покупателем, вопросы к поставщику отпали.

P. S. Иногда забивая в 1С поступление от поставщика, бухгалтер может ошибочно выбрать не того контрагент, и в книге покупок отразится именно этот неправильный контрагент.

А у вас бывали такие ситуации?