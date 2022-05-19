Как налоговики будут считать налог на машино-место

Машино-место — это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения.
Налоговики определяют такой вид недвижимости одним из следующих способов:
- на основании сведений о машино-месте из Росреестра;
- как объект недвижимости, отвечающий требованиям и характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы до 1 января 2017 года.
Подтвердить признание объекта машино-местом могут документы:
- договоры, акты или иные документы по сделке с объектом недвижимости;
- проектная документация здания или сооружения, в которых расположено машино-место;
- акт о присвоении адреса объекту с указанием номера машино-места;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- кадастровые или технические паспорта;
- технические планы;
- вступившее в силу судебное постановление.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-21/5716@ от 12.05.2022.
Кстати, не надо путать машино-место и паркинг. На паркинг льготы нет. Об этом мы рассказывали тут.