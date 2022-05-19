Налог на имущество физических лиц

Как налоговики будут считать налог на машино-место

Для машино-мест установлен пониженный налог на имущество и налоговые льготы. Но не всегда просто определить этот вид недвижимости. ФНС рассказала, как это должны делать налоговики.

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Машино-место — это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения.

Налоговики определяют такой вид недвижимости одним из следующих способов:

  • на основании сведений о машино-месте из Росреестра;
  • как объект недвижимости, отвечающий требованиям и характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы до 1 января 2017 года.

Подтвердить признание объекта машино-местом могут документы:

  • договоры, акты или иные документы по сделке с объектом недвижимости;
  • проектная документация здания или сооружения, в которых расположено машино-место;
  • акт о присвоении адреса объекту с указанием номера машино-места;
  • разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
  • кадастровые или технические паспорта;
  • технические планы;
  • вступившее в силу судебное постановление.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-21/5716@ от 12.05.2022.

Кстати, не надо путать машино-место и паркинг. На паркинг льготы нет. Об этом мы рассказывали тут.

 

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